È in calo la curva dei contagi da coronavirus a Cossoine. Secondo quanto reso noto dal bollettino diramato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sabrina Sassu, sono scesi a 12 i cittadini positivi al Covid-19. Altri nove cittadini sono stati dichiarati guariti.

“Ci auguriamo che da qui in poi sia tutto in discesa, fino a tornare ad essere Covid-Free – ha dichiarato il primo cittadino -. Chiedo di non abbassare la guardia e di rispettare più che mai scrupolosamente le regole, per poter ritornare alla nostra vita di sempre”.

Salgono da 6 a 13 i casi di coronavirus a Tissi. “Occorre massima responsabilità – ha sottolineato il sindaco, Gian Maria Budroni -. Per contenere i contagi, invito a rispettare le regole”.

Tornano a salire i contagi anche a Ittiri. Sono saliti da 11 a 19 le persone contagiate dal coronavirus, mentre scendono da dieci a nove quelle in quarantena.

A Monti il sindaco Emanuele Mutzu ha sospeso le attività in presenza della classe 2 A della scuola primaria dopo che un alunno è risultato positivo al coronavirus.

