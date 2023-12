La Corte d’Appello di Sassari ha prosciolto il direttore dell’ospedale di Ozieri, Antonio Cossu. I giudici hanno stabilito che il manager non è responsabile dei contagi Covid tra i pazienti. La sentenza ribadisce l’orientamento della Corte d’Appello sul reato di epidemia colposa e anticipa eventuali altre decisioni per fascicoli dello stesso tipo.

Il gup di Sassari aveva prosciolto il manager sanitario (perché il fatto non sussiste) dall’accusa di epidemia colposa. Il pm Paolo Piras ha insistito sulla sua richiesta di rinvio a giudizio, basata sulle indagini condotte dal personale dello Spresal (ispettori del lavoro della Assl di Sassari) e dai Carabinieri del Nas (fatti del 2020).

Cossu, difeso dalla penalista Antonella Cuccureddu, è stato chiamato in causa come responsabile della sicurezza. Il pm gli contestava di non avere fornito al personale dell’ospedale di Ozieri i dispositivi di protezione e di non avere adottato le misure necessarie per tutelare medici, infermieri e tutti gli altri operatori del presidio. La tesi della difesa è stata accolta, l’epidemia colposa non può essere contestata se vengono ipotizzate omissioni.

