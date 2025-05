Botta e risposta tra l'ex presidente e l'attuale gestione sui bilanci e le attività del Consorzio strada vicinale La Pussetta, nell'agro di Alghero. «In merito alle dichiarazioni e insinuazioni diffuse dal signor Serra (n.d.r. che chiedeva chiarimenti sul contenuto dei documenti contabili) vogliamo fare chiarezza e, da subito, evidenziare che si tratta di falsità e di situazioni totalmente infondate. Per quanto riguarda il Consorzio della Strada Vicinale de La Pussetta, il nuovo e attuale Consiglio di Amministrazione e Presidente sono stati eletti, il 26.11.2024, in maniera regolare e alla presenza del pubblico ufficiale del Comune di Alghero ovvero il ragioniere Angelo Caria.

Stesso discorso per quanta riguarda le successive due assemblee che si sono svolte e che hanno decretato il nostro insediamento e la votazione di alcuni importanti punti all'ordine del giorno tra cui la votazione del bilancio consuntivo, quello preventivo, elenco delle attività (anagrafica su tutte) e lavori da svolgere.

Assemblee, tra l'altro che rispetto al passato, vedono già un importante e numerosa partecipazione, al netto del fatto che resta nostro obiettivo quello di coinvolgere sempre più utenti e residenti. Un'azione, quella del nostro e attuale Direttivo del Consorzio de La Pussetta finalizzato unicamente a svolgere il bene degli utenti e soprattutto dei residenti di un'area dell'agro del sud di Alghero di grande rilevanza vista la sua presenza baricentrica tra Sant'Anna e litorale verso Bosa. Abbiamo ereditato un passato difficile, complicato e offuscato da nubi che ha comportato, per troppi anni, il commissariamento del Consorzio con documentazioni assenti, smarrite e non presentate al Comune che, ovviamente, ha provveduto alle azioni legali previste dai regolamenti vigenti.

Abbiamo ricostruito, in base agli estratti conto, un quadro di legalità e regolarità utile a ripartire e dare le risposte ai tanti utenti e residenti (in totale quasi 80 famiglie).

Per questo non accettiamo lezioni, e siamo pronti a rivolgerci agli organismi preposti per essere tutelati, da chi non ha certo brillato nella sua gestione del Consorzio e che anzi ha lasciato solo macerie.

Andiamo oltre le misere polemiche e spicciole controversie da cortile per fare, come detto, il nostro lavoro al meglio in accordo col Comune e anche col Consorzio di Sant'Anna attuando un clima collaborativo utile a risolvere una serie di problematiche che vanno dalla viabilità, sicurezza, decoro e, soprattutto ni questa fase, gestione dei rifiuti che, con l'eliminazione dell'isola ecologica e in vista di un paventato porta a porta, sta portando diverse criticità». Scrive il presidente Angelo Salis e il Cda del Consorzio della strada vicinale La Pussetta.

