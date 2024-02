L’area industriale di Porto Torres, Sassari – Truncu Reale e Alghero – San Marco si arricchisce di nuove infrastrutture e di più efficienti sistemi di connessione a banda larga con fibra ottica e la posa delle reti del gas nelle aree industriali di Porto Torres, Sassari Truncu Reale e Alghero San Marco.

I lavori nell’area industriale di Porto Torres e Alghero sono stati quasi ultimati, con qualche piccola rifinitura ancora da compiere. Un intervento per il quale erano stati stanziati 520mila euro di risorse proprie. Entrambi i lavori, infatti, sono andati avanti quasi parallelamente per ottimizzare tempi e costi di realizzazione.

Le imprese presenti nelle aree del Consorzio industriale potranno accedere più velocemente al mondo delle più varie soluzioni professionali, sfruttandone al meglio le potenzialità grazie alla veloce connessione in fibra ottica. Quest’ultima abilita anche applicazioni innovative come la telepresenza, la videosorveglianza, i servizi di cloud computing per le aziende e quelli per la realizzazione del modello di sito industriale intelligente, tra cui la sicurezza e il monitoraggio del territorio, l’infomobilità e le reti sensoriali per il telerilevamento ambientale. La fibra ottica dedicata, infatti, garantirà alle aziende un incremento della sicurezza e della competitività del sistema, che si tradurrà in livelli di produttività superiori e di ottimizzazione dei costi.

