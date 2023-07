Ottime notizie per il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna che ha ricevuto il decreto di concessione del finanziamento di 8 milioni 500mila euro per un importante intervento di “manutenzione straordinaria e implementazione di un sistema di monitoraggio dei volumi irrigui su opere di intercettazione idraulica dei distretti irrigui della piana di Chilivani, del piano di Perfugas e della Bassa Valle del Coghinas”.

«Un risultato importantissimo e una risposta immediata alla grave situazione che sta vivendo ad esempio il comprensorio di Chilivani – spiega il presidente del Consorzio Toni Stangoni -. Risultato che premia l’impegno degli uffici e una programmazione politica volta a intervenire e a migliorare una situazione che purtroppo soffre di diverse criticità. Solo ai primi del mese discutevamo con le autorità politiche regionali e locali, e con i nostri consorziati, rappresentati dalle associazioni di categoria, della necessità di interventi urgenti per far fronte alla grave siccità che sta colpendo la piana di Chilivani, alle prese con un bassissimo livello del bacino del Lerno, che la alimenta. E oggi, fortunatamente, ci ritroviamo a dare questa importante notizia: il 18 luglio scorso ci è stato notificato il decreto di concessione del finanziamento. Entro l’anno contiamo inoltre di ricevere il decreto di assegnazione delle risorse per il secondo progetto, da tre milioni di euro, e nella prossima annualità, il terzo progetto, da 4,5 milioni di euro».

Al terzo posto, infine, con 36 punti, il progetto da 4,5 milioni di euro di manutenzione straordinaria e implementazione di un sistema di monitoraggio dei volumi irrigui su opere di intercettazione idraulica dei distretti irrigui dei tre comprensori. I lavori permetteranno di intervenire sul sistema di distribuzione realizzando, con l’aiuto della tecnologia, un controllo da remoto.

