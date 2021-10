Intervento della Guardia Costiera nel pomeriggio di oggi per mettere in salvo due velisti, che a causa dell’improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche si sono ribaltati con la propria imbarcazione in prossimità dell’isolotto della Maddalenetta.

Sono stati loro a far scattare l’allarme con una chiamata al 1530, il numero per l’emergenza in mare.

La stessa motovedetta è poi successivamente intervenuta anche per mettere in salvo un bagnante in difficoltà nelle acque dello stabilimento balneare nella spiaggia del Lazzaretto.

Anche in questo caso l’intervento si è concluso positivamente e senza alcuna conseguenza per il bagnante.

(Unioneonline/v.l.)

