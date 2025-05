Laboratori tematici, presentazione di libri, giochi all'aperto. Il tutto all'insegna dell'incontro, della creatività, del divertimento e con un tema quanto mai urgente “Per fare la pace”. La tre giorni nei giardini Pubblici di Sassari ha chiuso la parte sassarese del Bardunfula Fe'.

Alla sesta edizione del Festival delle Culture e delle Letterature delle nuove generazioni, curato dall'Associazione Il Colombre APS, hanno partecipato circa 7.000 tra bambine, bambini, ragazze, ragazzi e famiglie, nelle due settimane di eventi.

Il Festival ha potuto contare su una rete articolata di collaborazioni di rilievo, coinvolgendo oltre 60 realtà tra istituzioni culturali, scuole, associazioni e partner nazionali, come Fondazione Pistoletto, Internazionale Kids, Off Fair del Bologna Children’s Book Fair, i Festival Tuttestorie, Bookolica, Ridda Selvaggia e numerose biblioteche e musei del territorio. Fondamentale anche il contributo delle scuole, che hanno preso parte al percorso non solo come fruitrici, ma anche come co-protagoniste nella progettazione e realizzazione delle attività.

Bardunfula Fe’ proseguirà nei prossimi mesi con tappe in altre località della Sardegna, tra cui Porto Torres, Alghero, Tempio, Orani e Lanusei.

