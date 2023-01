Dalla giuria popolare a quella del Comune di Sassari. Cambio di rotta per “Natale in vetrina” dopo che si era valutata come “sospetta” la natura di centinaia di voti pervenuti sulla pagina dell’Ente.

Il concorso avrebbe dovuto premiare le tre migliori vetrine degli esercizi cittadini attraverso le preferenze espresse sul web ma, in seguito alla segnalazione di due partecipanti che avevano indicato il presunto “acquisto di pacchetti di like”, la competizione era stata sospesa dal dirigente del settore Attività produttive ed Edilizia privata che aveva chiesto alla giunta “l’adozione eventuale di nuove modalità di valutazione delle vetrine in gara”.

E ieri è arrivata la decisione di sindaco e assessori che sostituiscono il criterio della premiazione legato al giudizio popolare sulla pagina Facebook del Comune con quello, si legge nella delibera di giunta, della “giuria composta dai dirigenti o loro delegati, dei seguenti Settori: Direzione Generale, Affari Generali e Servizi al Cittadino, Gabinetto del Sindaco e Comunicazione, Cultura, sviluppo turistico e gestione del patrimonio immobiliare, Attività Produttive ed Edilizia Privata”.

Ogni giurato potrà esprimere un voto da zero a 10 e a vincere saranno, come sempre, le vetrine che otterranno il maggior punteggio. Invariati i premi che rispondono alla somma di 3mila euro da distribuire ai primi tre classificati.

