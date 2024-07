Al XXII concorso enologico internazionale Città del Vino, Sorso sbanca con ben 4 aziende premiate. Al Palazzo Senatorio in Campidoglio a Roma, si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, dei titolari delle aziende premiate e dei sindaci italiani delle Città del vino delle quali fanno parte le aziende vitivinicole e le cantine che hanno ricevuto i riconoscimenti. Lo spirito è quello di sottolineare il valore del rapporto tra vino e territorio premiando insieme le aziende e i comuni. Sindaci e produttori sono così idealmente uniti nella promozione delle tradizioni e delle eccellenze enologiche. Il Concorso, organizzato dall’Associazione Nazionale Città del Vino, autorizzato dal Masaf (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste) e con il supporto scientifico dell’OIV (Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino), in questa edizione 2024 ha messo insieme 1300 vini provenienti da 12 Paesi di tutto il mondo, che nei giorni scorsi sono stati valutati nel corso delle giornate di degustazione e selezione tenutesi a Gorizia. Quattro le aziende del territorio di Sorso premiate con le medaglie d’oro, durante la cerimonia in Campidoglio, alla quale ha preso parte anche il sindaco di Sorso Fabrizio Demelas. Le aziende premiate sono: Vini TraMonti, azienda agraria Marogna Antonio Vittorio per il suo Passito IGT Isola dei Nuraghi 2022, il Cagnulari 2022 IGT Isola dei Nuraghi, e il Rosato 2023; la Cantina Sorso Sennori per Badora 2018 Cagnulari Isola dei Nuraghi IGT, Inganno Vermentino di Sardegna Doc 2022 e Antas 2020 Moscato di Sorso-Sennori Doc; l’azienda a agricola Schintu Giuseppino - Sa Pontina, per il Cagnulari IGT 2022 e il Cannonau di Sardegna Doc 2022; l’azienda agricola Vitivinicola Vacca Augusto Michele - Terre Baquara, per il suo Cannonau di Sardegna Doc.

