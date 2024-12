L’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Sennori, guidato dall’assessora Roberta Piredda, in collaborazione con la Proloco locale, organizza i bus navetta per la notte del 31 dicembre per consentire ai sennoresi di raggiungere le città del nord Sardegna dove si svolgono i concerti di Capodanno.

Saranno disponibili quattro bus navetta per Alghero, Castelsardo, Olbia e Sassari, che partiranno in diversi orari dalla fermata di fronte al cimitero del paese. Il bus per Alghero (concerto dei Negramaro) partirà alle 20.30 e farà rientro alle 4. La navetta per Castelsardo (concerto di Elodie e Irama) partirà alle 20.30 con rientro alle 4.30, mentre il bus per Olbia (concerto dei Pinguini Tattici Nucleari) partirà alle ore 20.30 con rientro alle ore 4, al costo di 10 euro. La navetta per Sassari (concerto di Gianna Nannini) partirà invece alle ore 22 e farà rientro alle ore 3.30.

Le prenotazioni sono aperte fino al 20 dicembre e vanno effettuate rivolgendosi all’agenzia Janas Travel Service in via Vittorio Emanuele 45 a Sennori, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Ogni partecipante dovrà esibire la ricevuta timbrata dall’agenzia all’autista del bus, che avrà l’elenco nominativo delle prenotazioni.

«Anche quest’anno abbiamo voluto offrire ai sennoresi la possibilità di partecipare ai principali concerti in piazza nelle città del nord Sardegna in totale sicurezza, per vivere la fine dell’anno con divertimento e serenità. La novità di quest’anno è che abbiamo voluto ampliare l’offerta con l’aggiunta di Olbia», dichiara l’assessora alle Politiche giovanili, Roberta Piredda.

