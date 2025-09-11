«Le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle turritano sulle prossime elezioni amministrative ci lasciano perplessi. Invece di parlare di proposte concrete per Porto Torres, si continua a inseguire lo schema del “campo largo” e dei veti pregiudiziali, come se il problema della città fosse scegliere chi escludere e non come risolvere i problemi reali». Il gruppo consiliare di Porto Torres Avanti, seduto nei banchi dell’opposizione e composto dagli ex sardisti, il capogruppo Bastianino Spanu e il consigliere Costantino Ligas, replica alle posizioni espresse dai pentastellati in merito alle future alleanze per le prossime comunali della primavera 2026.

«Niente alleanze col centrodestra e neppure con Porto Torres Avanti», è il messaggio lanciato dai pentastellati. «Porto Torres Avanti non è un partito né un cartello elettorale di comodo: è un Movimento autonomista radicato nel territorio, nato per dare voce ai cittadini. Non prendiamo ordini da Roma né da segreterie di partito. La nostra bussola è Porto Torres, non i giochi politici nazionali.». E’ la risposta a stretto giro degli ex esponenti del Psd’Az, che hanno espresso più volte “vicinanza” verso l’attuale sindaco Massimo Mulas, il candidato scelto dal Partito democratico per le prossime amministrative. «Ci sorprende che chi oggi si presenta come paladino dell’onestà e della trasparenza dimentichi i fallimenti amministrativi degli ultimi anni, a partire proprio dalle giunte a trazione 5 Stelle, che hanno lasciato la città in una condizione di stallo. Oggi gli stessi che hanno avuto la possibilità di governare preferiscono alzare muri e distribuire etichette, invece di assumersi responsabilità».Botta e risposta contro chi ha governato la città nella precedente legislatura, cinque di amministrazione Wheeler. «Non accettiamo lezioni da chi ha dimostrato di non saper governare», aggiungono gli esponenti di Porto Torres Avanti. «Il nostro progetto è chiaro: lavorare con serietà per rilanciare il lavoro, i servizi, il turismo e il tessuto sociale della città».

