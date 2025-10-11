Si allarga il confronto tra il gruppo di maggioranza, al governo della città di Porto Torres, e le forze politiche progressiste e di centro sinistra pronte a sostenere la candidatura bis di Massimo Mulas, nella corsa per un secondo mandato alla guida del Comune turritano. Giovedì 9 ottobre, nel pomeriggio, si è tenuto presso il Palazzo del Marchese,sede istituzionale, l'incontro tra una delegazione del Partito Socialista Italiano, composta dal segretario cittadino Gavino Bigella, dal segretario provinciale Roberto Desini e da Vincenzo Manca e la segreteria cittadina del Partito Democratico, Antonello Cabitta e Gianpiero Madeddu.

Un confronto a cui ha partecipato il anche il vice sindaco ed assessore comunale Alessandro Carta. Nel corso dell'incontro, il Psi ha espresso chiaramente la propria volontà di sostenere l'attuale sindaco Massimo Mulas per le prossime elezioni comunali e ha deciso di avviare l'iniziativa di comporre una lista a supporto della sua candidatura per le prossime comunali in programma nella primavera del 2026. Le due delegazioni hanno discusso ampiamente dei temi che riguardano la città, riscontrando una massima condivisione sulle priorità e sugli obiettivi.

«Con questo incontro, il Psi turritano torna al centro della scena politica locale dopo alcuni anni di marginalità, pur mantenendo un ruolo attivo nelle varie tornate elettorali», sottolinea il segretario socialista, Gavino Bigella. «Ufficializziamo quindi l'inizio di questo nuovo percorso politico, che si pone l'obiettivo di contribuire allo sviluppo e al progresso della città».

