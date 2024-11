Lo slogan è “Compra nella tua città”, ad adottarlo sono i commercianti della città di Porto Torres, lungo il corso Vittorio Emanuele e nelle vie del centro urbano e in periferia. Esercenti locali uniti a Botteghe Turritane, l’associazione di imprese commerciali, artigiani e di servizi, una unica grande rete di circa cento commercianti che si propone di sensibilizzare la cittadinanza agli acquisti sul territorio «dove è possibile trovare qualsiasi genere di articoli e prodotti tali da soddisfare qualunque esigenza», dichiara Marco Pireddu, uno dei promotori del progetto.

Da qui l’iniziativa chiamata “Black weekend turritano” in programma venerdì 29 e sabato 30 novembre, con serrande no-stop che si aprono alle 9 con orario continuato fino alla chiusura serale, senza neppure una pausa per invogliare i residenti ad acquistare presso i negozi e le attività commerciali di Porto Torres. L’iniziativa si porta dietro anche i bar e i ristoranti per una offerta più completa, insieme per incentivare gli acquisti e consumi a livello locale. Lo scopo è quello di avere ricadute positive sul tessuto economico e sull’immagine complessiva della città. Un migliore biglietto da visita per turisti e visitatori.

I negozi convenzionati, che si distinguono dal logo con la scritta coniata “Black weekend turritano”, si impegneranno ad addobbare vetrine e ad abbellire le attività. «Da parte nostra la disponibilità ad offrire ai possibili acquirenti promozioni e sconti, così da orientare le loro scelte non solo con i prezzi, ma anche con la qualità e la cortesia», aggiunge Pireddu. Un campagna per sostenere i commercianti, ma anche la tenuta sociale di una comunità che dipende indissolubilmente da quella economica.

«Acquistare e consumare nei nostri negozi significa investire nel futuro della città, quindi di tutti noi», sostengono i commercianti. Lamentano anche i mancati approdi delle navi in porto a causa del maltempo: «Un porto senza navi ci danneggia», protestano. «Le istituzioni locali devono battere i pugni sul tavolo e capire le reali motivazioni dei troppi cambi di rotta. Qui la sera è un deserto di luci basse, senza decoro e illuminazioni dignitose che in qualche modo invogliano i cittadini a restare in città».

