Prosegue a Stintino, perla turistica del nord Sardegna, la valorizzazione dei litorali, nell'ambito turistico e della mobilità sostenibile. Appena completata la pista ciclabile che ripercorre il vecchio ingresso della spiaggia delle Saline, sino al bivio che porta all'altra spiaggia di Pazzona. Si tratta di un percorso suggestivo di circa 2 km che ha richiesto un investimento complessivo di 235mila euro, tutti stanziati da fondi comunali.

"Anche questo obiettivo è stato raggiunto, giusto in tempo con l'inizio della stagione turistica - spiega il vice sindaco di Stintino Angelo Schiaffino - Sulla viabilità l'Amministrazione Comunale ha realizzato progetti importanti e investito notevoli risorse. I lavori di valorizzazione dei nostri litorali ovviamente non si concludono con questo investimento, ma proseguiranno interessando altre località del nostro territorio, sempre più conosciute e ben frequentate. Stiamo facendo il massimo - conclude - per offrire servizi migliori e più moderni ai nostri visitatori, naturalmente nel massimo rispetto dell'ambiente".

Argentino Tellini

Nella foto un tratto della nuova pista ciclabile delle Saline ( foto Tellini)

