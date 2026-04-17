Il Comitato di quartiere del centro storico Alguer Vella incontrerà il sindaco e i consiglieri comunali martedì 21 aprile alle ore 18 nel corso di una riunione pubblica in piazza Pasqual Gallo.

L’appuntamento sarà l’occasione per affrontare i temi più rilevanti del rione antico: dall’igiene urbana alla viabilità, dai parcheggi alla condizione delle strade strette e acciottolate che, in diversi punti, necessitano di urgenti interventi di restyling.

L’incontro si inserisce nel percorso di confronto tra amministrazione e cittadini sulle criticità e le prospettive di miglioramento del centro storico dove risiedono centinaia di famiglie algheresi e che nella stagione turistica accoglie migliaia di visitatori.

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