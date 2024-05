Si apre una possibilità per l’affidamento del servizio di collegamento marittimo tra Porto Torres e l’isola dell’Asinara. La procedura avviata dalla Regione Sardegna si è chiusa, con la scadenza dei termini al 27 maggio, con un nulla di fatto per quanto riguarda il lotto 1 e 2, relativi ai collegamenti tra La Maddalena e Palau, e la tratta tra Carloforte e l’isola di San Pietro. Mentre per il lotto numero 3, ovvero la linea Porto Torres-Cala Reale, probabilmente, è stata presentata una offerta.

La determinazione pubblicata dalla Regione per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci per la continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori non fornisce indicazioni sull’Asinara, lasciando in sospeso la possibilità che sia stata presentata una offerta.

Attualmente il servizio viene svolto in deroga dalla compagnia guidata da Franco Del Giudice fino al 30 giugno con la motonave "Sara D". La gara, qualora venisse assegnata, garantirebbe il trasporto con una nave di capacità pari a 200 passeggeri nel periodo da maggio a settembre e di 50 mezzi nel garage. Il budget previsto per l’Asinara è di 15,622 milioni di euro per sei anni (2,603 per ogni anno).

