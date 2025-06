La comunità di Siligo si è messa in cammino, nel pomeriggio, per dire no al genocidio della Palestina, una "Marcia per Gaza" che coinvolge non solo i cittadini, ma istituzioni locali, con i sindaci del territorio che hanno risposto alla chiamata del primo cittadino Giovanni Porcheddu.

Nel corteo, partito alle 18.30 verso la comunità di recupero di S'Aspru, anche padre Salvatore Morittu, fondatore di Mondo X Sardegna e della stessa struttura attiva nella riabilitazione da dipendenze.

«Questa non è una marcia per la pace ma per la sopravvivenza - è il messaggio lanciato dai promotori della iniziativa - dove ogni passo è un abbraccio ad una donna, una possibilità di vita per un bambino. Questi passi non servono per urlare simbolicamente pace, perché il punto è la dignità umana».

Una marcia, quindi, per non girare la faccia da un'altra parte e prendere posizione contro un conflitto che genera solo morte fra i più deboli. All'arrivo alla comunità di S'Aspru, dopo il momento dell'accoglienza in comunità, la lettura di alcune testimonianze da Gaza.

