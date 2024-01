Via ai lavori di riqualificazione del campo 2 di viale delle Vigne, a Porto Torres, uno dei tre interventi che comprende anche quelli del campo 3, finanziati con 5 milioni di euro tramite il bando di rigenerazione urbana pubblicato dal ministero dell’Interno insieme ai ministeri dell’Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile. Il fondo in terra battuta sarà sostituito da erba sintetica grazie al finanziamento pari a 249.079,68 euro.

Per stendere il nuovo manto in erba sintetica sono necessari cinque mesi per ogni campo, presumibilmente i lavori termineranno nel mese di ottobre. Le società hanno chiesto di non svolgere quest'opera in contemporanea sui campi 2 e 3 per non privare la città di due campi contemporaneamente e l'assessora allo Sport Simona Fois, a sua volta, ha chiesto alle diverse società collaborazione per gestire insieme questa fase.

«Una volta terminati gli interventi – precisa l’assessora Fois - l’amministrazione comunale provvederà a pubblicare il bando per l’affidamento in concessione la gestione pluriennale delle strutture».

