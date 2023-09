Prende forma il progetto di rigenerazione della cittadella sportiva, nell’area di via delle Vigne a Porto Torres. La giunta comunale ha approvato il piano definitivo-esecutivo di riqualificazione dei campi da calcio 2 e 3, oggetto di interventi di rifacimento dell’area di gioco che passerà da terra battuta a manto sintetico.

Lavori che prenderanno il via dal mese di ottobre. I fondi sono pari a 2milioni e 200mila euro, dei quali 110mila come quota cofinanziata dal Comune di Porto Torres ed 2milioni e 90mila quale contributo finanziato dell’Unione Europea, nell’ambito del Pnrr.

Il progetto definitivo esecutivo è stato trasmesso alla società Normatempo Italia srl per la verifica e, a seguito delle osservazioni, nei giorni scorsi i progettisti hanno inviato il piano con le opportune integrazioni e rettifiche. La procedura appena conclusa consentirà di aprire i cantieri nei prossimi giorni con la stesura del manto in erba sintetica che richiederà sei mesi di lavoro per ciascun campo, 2 e 3, perciò l'assessora allo Sport, Simona Fois ha chiesto alle diverse società di mettersi d'accordo per gestire insieme la fase transitoria dei lavori.

Nel piano di rigenerazione della cittadella sportiva sono compresi due campi polivalenti da realizzarsi in via Falcone e Borsellino per un importo di 2 milioni di euro.

