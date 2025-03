Il Comune di Alghero accoglie con grande soddisfazione la firma della presidente della Regione, Alessandra Todde, per la nascita della Città Metropolitana di Sassari. «Si tratta di un passo storico per il nostro territorio, che consentirà di rafforzare la governance locale, migliorare la programmazione strategica e accedere a maggiori risorse per lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del Nord Sardegna», commenta il presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi.

«Non possiamo non evidenziare come, rispetto al 2016, vi sia oggi una maggiore consapevolezza sull’importanza della Città Metropolitana», prosegue. «All’epoca, il Partito Democratico di Alghero si batté con determinazione per questa scelta, sostenendo che fosse la strada giusta per garantire sviluppo e opportunità al territorio. Tuttavia, la maggioranza cittadina dell’epoca scelse di aderire alla Rete Metropolitana, rinunciando ai benefici di un ente di area vasta. Oggi, finalmente, si prende atto che quella posizione era lungimirante e che la Città Metropolitana rappresenta un’opportunità concreta di crescita e modernizzazione».

Per Pirisi fondamentale sarà il coinvolgimento di tutti i 66 comuni che ne fanno parte. «Dobbiamo imparare a pensare da Città Metropolitana e agire da Città Metropolitana. Questo significa mettere in rete competenze, risorse e progettualità, superando vecchie logiche campanilistiche e costruendo insieme un’area vasta capace di competere a livello nazionale ed europeo. Desidero esprimere, a nome del Consiglio Comunale di Alghero, il più sincero apprezzamento per questo atto di grande rilevanza istituzionale, che riconosce il ruolo centrale di Sassari e del suo hinterland e apre nuove prospettive di crescita e collaborazione per tutti i Comuni coinvolti. Alghero, con la sua identità e la sua vocazione turistica, culturale e produttiva, sarà parte attiva di questo processo, contribuendo con idee, progetti e iniziative per valorizzare al meglio le opportunità offerte dalla nuova Città Metropolitana».

© Riproduzione riservata