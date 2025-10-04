«Alghero resta al palo», il commento del consigliere nazionale di Forza Italia, Marco Tedde, dopo l’esito delle elezioni del Consiglio della Città Metropolitana di Sassari, che hanno visto l’elezione di una sola consigliera algherese di Forza Italia, Nina Ansini.

«Un risultato – sottolinea Tedde – che da un lato ci riempie di soddisfazione per la conferma del radicamento di Forza Italia in città e nel territorio, nonostante sia forza di opposizione, ma che dall’altro restituisce un’immagine di debolezza della politica algherese».

Secondo Tedde i quindici consiglieri di maggioranza del Campo Largo, compreso il sindaco Cacciotto, «pur avendo i numeri per eleggere due rappresentanti autorevoli come Bamonti e Piccone, non sono riusciti a portare a casa alcun risultato. C’è quindi ben poco da esultare». L’esponente azzurro esprime forte preoccupazione per la scarsa rappresentanza della città nel nuovo Consiglio metropolitano. Il rischio, spiega Tedde, è che Alghero venga relegata a un ruolo subalterno nonostante sia la seconda città con infrastrutture strategiche come porto e aeroporto. «Comuni molto più piccoli come Sorso e Uri sono riusciti a eleggere due consiglieri a testa, assicurando così una rappresentanza più solida ed efficace».





