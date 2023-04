Servizi cimiteriali: tutto da rifare. Il Tar ha parzialmente accolto il ricorso della Eureka S.r.l. annullando l’atto di nomina della commissione e tutti i successivi atti di gara riguardanti un appalto, della durata biennale, dell’importo di 400mila euro a base d’asta che era stato inizialmente affidato alla cooperativa sociale Barbara B s.c.s.

I giudici del Tribunale amministrativo regionale hanno respinto la domanda di risarcimento del danno e condannato il Comune di Alghero alle spese processuali in favore della impresa ricorrente: 2500 euro.

«Ennesimo pasticcio amministrativo e conseguente ennesima legnata da parte del Tribunale per l’Amministrazione Conoci. L’inettitudine degli amministratori della destra algherese non si ferma neppure davanti al cimitero e così il Tar è costretto a bacchettare il comune, condannandolo anche al pagamento delle spese. Risorse di tutti i cittadini che se ne vanno per l’incapacità di chi è stato chiamato a gestirle», il duro commento da parte dei consiglieri di centrosinistra.

