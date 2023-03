Si è chiusa l'edizione 2023 del Carnevale a Romana, piccolo centro del Villanova.

«Ringrazio la Pro Loco di Romana per l'eccellente organizzazione e la Compagnia Barracellare, i Carabinieri e il vigile urbano per il servizio di vigilanza. Grazie inoltre a tutti i partecipanti per le belle maschere e per i carri allegorici», ha dichiarato la sindaca, Lucia Catte.

Intanto ha riaperto ufficialmente la biblioteca comunale "Paolo Dettori. A gestirla sarà l'associazione culturale "Andala Noa".

Gli orari sono il martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19, il giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Per inaugurarla è stata organizzata un'animazione dedicata ai bambini.

