Il tavolo delle Istituzioni e Parti Sociali (TIPS), che riunisce il mondo del lavoro e della produzione del nord-ovest Sardegna in una voce unica, esprime grande soddisfazione per l’incontro convocato dalla Regione, dove il territorio ha espresso in modo unitario e con forza la necessità che Eni rispetti gli impegni assunti nel Protocollo d’Intesa del 2011 sulla chimica verde.

Dopo 14 anni, il territorio attende ancora investimenti che garantiscano sviluppo e occupazione, nel rispetto delle responsabilità assunte nei confronti della comunità.

«Tuttavia, il Tips vuole superare la logica del conflitto e aprire una nuova fase, fondata sulla collaborazione e sulla costruzione di un sistema produttivo integrato», spiega il coordinatore del Sergio Salis. «Matrica, azienda nata proprio da quel protocollo e oggi eccellenza del nostro territorio, rappresenta una realtà strategica con competenze uniche a livello mondiale nel settore della chimica sostenibile. Il territorio riconosce il valore di Matrica e la considera parte integrante del suo tessuto industriale, una risorsa da valorizzare e con cui costruire sinergie».

Per questo, il Tips propone un nuovo approccio: «Non solo richiamare Eni ai suoi doveri, ma lavorare insieme affinché gli investimenti siano sostenibili e profittevoli, sia per l’azienda che per il territorio. Crediamo che una strategia di distretto, basata sulla collaborazione tra Matrica, le imprese locali e le istituzioni, possa creare nuove opportunità di crescita e consolidare un settore innovativo, capace di competere a livello internazionale».

Il Tips chiede che, accanto agli impegni già assunti, si avviino azioni concrete per ampliare il mercato della chimica verde, incentivando la domanda di prodotti sostenibili sia a livello nazionale che europeo.

Il Tips è pronto a svolgere un ruolo attivo in questo processo, favorendo il dialogo e sostenendo ogni iniziativa che possa garantire sviluppo e occupazione per il nostro territorio.

«Dopo 14 anni di attesa, la vera novità può essere questa: considerare Matrica un valore per la Sardegna e costruire insieme un futuro industriale solido e innovativo. Il Tips tende la mano a Eni per avviare un confronto costruttivo e trasformare un obbligo in un’opportunità condivisa, anche nel dare valore alle aree industriali attualmente inutilizzate da Eni», ha dichiarato il coordinatore Sergio Salis.

