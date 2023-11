L’Amministrazione Comunale di Chiaramonti guidata dal sindaco Luigi Pinna propone il "Bonus Sport 2023". La decisione è stata presa, fanno sapere gli amministratori, «in questa fase di contingente crisi economica delle famiglie, nell’ottica di valorizzare la partecipazione dei giovani all’attività sportiva, quale opportunità di crescita e di integrazione sociale e, al contempo, di supporto alle famiglie per sostenere i costi di iscrizione a corsi e attività sportive».

Il Bonus Sport è un contributo per la copertura integrale o parziale delle spese sostenute dalle famiglie dall'1 gennaio al 31 dicembre per l’attività sportiva dei minori di età compresa tra 5 e 17 anni. I requisiti di ammissione sono un Isee non superiore ai 30mila euro, essere residenti nel comune di Chiaramonti, l'iscrizione alla pratica di una disciplina sportiva nella stagione 2022-2023 e 2023/2024, opportunamente documentata, e a società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte ai registri Coni e CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche e Fis.

In rapporto al valore Isee, si potranno ottenere le seguenti riduzioni: 100% spese sostenute da nuclei familiari con Isee inferiore o pari a 14mila 650 euro, 70% spese sostenute da nuclei familiari con Isee compreso tra 14mila 650 euro e 30mila euro.Nel caso di minori con disabilità certificata il contributo sarà concesso al 100% a prescindere dal valore Isee.

Le domande potranno essere presentate entro le 11.30 del 4 dicembre a mano, negli orari di apertura al pubblico, all’Ufficio Servizi Sociali o all’Ufficio Protocollo, oppure tramite mail, con l'allegato in formato Pdf, all’indirizzo: protocollo@comune.chiaramonti.ss.it. L’istanza dovrà essere corredata dell’attestazione Isee del nucleo familiare in corso di validità “prestazione minorenni”, e della documentazione attestante il contributo richiesto, ovvero ricevute quota di iscrizione all’attività sportiva e abbonamenti mensili attestanti la spesa sostenuta. La documentazione relativa al mese di dicembre utile all’erogazione del contributo dovrà essere presentata entro il 31 gennaio.

