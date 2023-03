Antonella Chessa, attuale sindaca di Cheremule, scioglie la riserva e decide di ripresentarsi per le prossime elezioni comunali.

«A conclusione del primo mandato amministrativo posso dire di aver quasi raggiunto quella che, a mio avviso, può definirsi la maturità amministrativa. La completerò, se i nostri concittadini lo vorranno, con un secondo mandato – queste le parole della prima cittadina -. Infatti presto andremo ad elezioni il 28 e il 29 maggio prossimi. Io e il mio gruppo ci arriveremo con un notevole bagaglio di traguardi: non promesse ma fatti. A onor del vero, presto mi dedicherò col supporto degli uffici a stilare un elenco completo di tutto ciò che abbiamo realizzato in modo da poterlo condividere con i nostri cittadini».

«Sono certa di aver portato avanti un grande e coraggioso gruppo di collaboratori con i quali oggi condivido anche tanti aspetti della vita privata – prosegue Chessa -. Siamo stati forti, coraggiosi e disponibili, sbagliando e subito dopo rielaborando i percorsi. Attenti alle esigenze e ai bisogni, 24 ore al giorno, disponibili per tutti sia al telefono che in ufficio e perché no, anche in casa mia e durante gli orari di lavoro, quando si è reso necessario. Forza, coraggio e impegno ci hanno caratterizzato di sicuro».

«Abbiamo portato avanti tanti progetti e opere pubbliche, la valorizzazione del nostro patrimonio ambientale e archeologico, i servizi alla persona tra cui i prelievi a domicilio e la biblioteca comunale – conclude Chessa -. Saremmo grati ai nostri concittadini se ci lasciassero completare il tutto perché trovo giusto che sia così. Mi scuso per ciò che ancora non si è concluso, ma veramente il lavoro è stato enorme. E se ce ne daranno l'opportunità si completerà il tutto. Poi democraticamente è più che giusto avere degli antagonisti. Noi siamo qui, a disposizione con lo stesso immutato impegno. Il nuovo programma elettorale è pronto».

