C’è preoccupazione a Ozieri per l’eventuale chiusura dell’unità operativa dell’ospedale Antonio Segni. A lanciare l’allarme è il gruppo di opposizione di “Ozieri Civica” con i consiglieri Marco Murgia, Anastasia Ladu, Gian Luigi Sotgia, Davide Giordano e Gigi Sarobba.

“La chiusura del reparto – sottolineano i consiglieri – inaugurato nel luglio 2016, dopo anni di attesa e ingenti investimenti, è prevista per i prossimi giorni e appare irreversibile a causa di un numero di medici attualmente insufficiente a garantirne la piena attività”.

I consiglieri, che parlano anche di “schiaffo ai pazienti e ai loro familiari”, chiedono l’immediato intervento dell’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, e del direttore generale dell’Asl di Sassari Flavio Sensi, oltre che del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, affinché “si confrontino nell’immediato con le parti in causa per evitare che questo momento di crisi del reparto non si trasformi in una operazione volta a privare Ozieri della Struttura Complessa di Neurologia, a vantaggio di altri presidi sanitari che ne sono privi”. Inoltre è stato chiesto anche l’intervento dell’attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Peralta. Intanto domani alle 10 si terrà un sit-in nel piazzale dell’ospedale.

