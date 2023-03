E’ inagibile da quasi 5 anni ma presto tornerà a svolgere la sua funzione di sempre. Il vecchio centro residenziale anziani di viale della Resistenza si prepara ad un restyling da quasi otto milioni di euro con un piano che dovrà prevedere l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale.

Il Comune di Alghero ha affidato la progettazione definitiva e esecutiva e la direzione dei lavori a un raggruppamento temporaneo di professionisti, capogruppo la Euro Project Engineering Consulting Srl, con sede a Brescia.

Nei giorni scorsi c’è stata l’aggiudicazione della gara a evidenza europea per un importo di 434.636,77 euro e un ribasso offerto del 36 per cento. Lo studio di progettazione avrà 90 giorni di tempo dalla firma del contratto per redigere e consegnare il progetto definitivo. Una volta terminati i lavori lo stabile sarà intitolato a Antoni Simon Mossa, famoso architetto, politico, scrittore e giornalista scomparso nel 1971.

