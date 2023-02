Un piano di efficientamento energetico per la scuola media dell’Istituto comprensivo Eleonora d’Arborea di Castelsardo.

Il Comune ha approvato il progetto definitivo (circa 20mila euro) predisposto dalla società di Cagliari, Europroect srl, che ha previsto la sostituzione di tutti gli infissi e il rinforzo dei solai in funzione del risparmio energetico. Nel progetto finanziato dai fondi Pnrr, stanziati dal ministero dell’Interno per interventi nell’edificio scolastico pari a 530mila euro, sono stati programmati lavori di ripristino delle facciate, la sistemazione dell’impianto antincendio, per l’ottenimento della apposita certificazione richiesta, e della linea elettrica aerea.

Prossimo passaggio l’avvio della gara d’appalto per consentire di realizzare le opere in breve tempo. I cantieri potrebbero aprirsi nella prossima primavera e i lavori potrebbero concludersi entro l’anno. Gli interventi nelle scuole rappresentano uno dei punti programmatici inseriti dall’amministrazione comunale per cambiare il volto delle strutture scolastiche.

