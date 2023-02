La Giunta Regionale ha concesso un finanziamento di 130mila euro per contribuire alla "predisposizione degli studi di fattibilità e per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate del PAI", per l’intervento di messa in sicurezza e di mitigazione del rischio a seguito dell’evento franoso sulla Strada Statale 134 in Località Terra Bianca, a Castelsardo.

«Il contributo è destinato alla progettazione di interventi di difesa del suolo al fine di dotare il Comune di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo - spiegano gli amministratori -. Successivamente alla fase di progettazione, si otterranno 850mila euro per il completamento delle opere».

La zona interessata dal rischio idrogeologico è quella della strada statale 134 in località “Terra Bianca" dove, nel primi giorni del dicembre 2020, si era verificata una frana a cui era seguita l'ordinanza dell'Anas per l'istituzione del senso unico alternato, nel tratto interessato.

L'impianto semaforico aveva garantito la sicurezza degli automobilisti ma aveva rallentato il traffico per un anno, sino al 30 novembre 2021. Ultimati i primi lavori di emergenza, come il disgaggio dei volumi rocciosi instabili, la conseguente demolizione in sito degli stessi, le chiodature di alcuni massi e il rivestimento, fasciatura e imbragaggio delle pareti con rete metallica di acciaio ad alta resistenza, il doppio senso era stato ripristinato.

