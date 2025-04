Tutto pronto per ospitare i grandi riti della Settimana Santa a Castelsardo con un ricco calendario di eventi dal 13 al 20 aprile. I rituali sono guidati da una simbologia antichissima, tramandata nei secoli dalla Confraternita di Santa Croce e di probabile origine medievale – al tempo in cui i monaci Benedettini curavano la vita religiosa, sociale e culturale delle popolazioni che vivevano tra Tergu e l’allora Castelgenovese – anche se, i cori che ne caratterizzano le fasi più importanti, determinando peraltro i tempi dell’azione del rituale, sembrano avere origine precedente alla dominazione spagnola, alla quale si deve invece l’organizzazione in confraternite.

Domenica 13 aprile dopo le celebrazioni nella chiesa della SS Crocifisso è in programma la benedizione delle palme in piazza Pianedda, mentre nella cattedrale di Sant’Antonio Abate è prevista la santa messa solenne e, infine, nella chiesa della Sacra Famiglia le celebrazioni della funzione liturgica. Il 14 aprile è la giornata del Lunissanti La Processione dei Misteri è il rito più celebre e suggestivo della Settimana Santa di Castelsardo, a differenza del resto della Sardegna, essa si svolge il Lunedì Santo, detto Lunissanti (il lunedì successivo la domenica delle palme). Prima dell’alba, i membri della confraternita dell’Oratorio di Santa Croce si incontrano nella Chiesa di Santa Maria, dove partecipano alla Santa Messa, tra di essi vi sono gli apostuli (i confratelli prescelti per portare i misteri) e li cantori (componenti dei tre cori che partecipano ai riti), che indossano l’abito della confraternita, una tunica bianca con cappuccio. Il 15 aprile si svolgerà La Prucissioni e il 18 Lu Scravamentu.

