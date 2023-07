Mettere a disposizione aree per edilizia convenzionata a vantaggio di giovani coppie e nuclei famigliari nel territorio di Castelsardo, anche per evitare la fuga verso altri centri vicini, recuperando un’area contigua all’abitato di Lu Bagnu, con una proposta progettuale diretta a realizzare abitazioni civili e servizi come ambulatori o studi privati.

Tutto ciò sarà possibile grazie alla recente approvazione, in consiglio comunale della proposta di variante al piano di zona 167 – C3 di Lu Bagnu, fermo da 25 anni. A seguito di una convenzione stipulata con il Comune di Castelsardo si potranno costruire alloggi da parte di privati, oppure tramite l’edilizia agevolata con un contributo statale o con edilizia sovvenzionata con abitazioni realizzate da enti pubblici.

Nel progetto è prevista, inoltre, anche la realizzazione di una strada che potrà collegare l’abitato di Castelsardo con quello della sua frazione più popolosa, attraverso il percorso di Belta. Le opere di urbanizzazione verranno realizzate dal Comune, contestualmente alla vendita dei lotti, partendo dalla parte già urbanizzata.

