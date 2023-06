Anche per l'estate 2023, il comune di Castelsardo ha deciso di potenziare il servizio di raccolta di rifiuti. Fino al 30 settembre l'ecocentro comunale sarà aperto tutti i giorni, tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 13 e il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19.30

Sempre fino al 30 settembre attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30, un info-point informativo in Via Roma 2/b per acquisire informazioni sullo svolgimento del servizio, richiedere prenotazioni per ritiri, effettuare segnalazioni, esporre reclami e ricevere ogni altra informazione utile.

Così come è attivo tutto l’anno un numero di cellulare anche tramite WhatsApp al numero 340.6223430, e un numero verde 800.592890 (gratuito anche da cellulare) e l’app gratuita “Junker” per iOS e Android.

Nei mesi di luglio e agosto sarà confermato il servizio nato come sperimentale nel 2020, di un operatore che ogni pomeriggio svolgerà il servizio di spazzamento straordinario nelle aree di maggiore concentramento, ed eventualmente anche dello svuotamento supplementare dei cestini gettacarte. In programma il potenziamento del ritiro presso le attività commerciali con il rifiuto organico tutti i giorni compreso festivi, il multimateriale quattro volte la settimana, tre il vetro e due la carta.

