«La nostra amministrazione si è insediata il 24 giugno e la onlus Plastic Free dal mese di ottobre 2024, quando si sono aperte le candidature per raggiungere il premio di una tartaruga, che ha posto requisiti più stringenti sul premio Plastic Free, un risultato che ci ha visto impegnati in questo percorso concluso con successo anche in questa edizione».

Così la sindaca di Castelsardo, Maria Lucia Tirotto, intervenuta sul riconoscimento prestigioso “Comune Plastic Free”, ottenuto insieme ad altre realtà della Sardegna, quali Aglientu, Badesi, Oristano e Teulada. Un impegno che premia la città turistica per la lotta contro gli abbandoni illeciti, in particolare della plastica, la promozione di comportamenti responsabili, le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’attività di gestione virtuosa dei rifiuti urbani.

«Tutto questo grazie ad una serie di attività a difesa e decoro dell’Ambiente nel territorio di Castelsardo attuate da questa amministrazione – aggiunge l’assessore all’Ambiente, Christian Speziga – che ci hanno permesso di ottenere il premio».

«Per il 2026 l’iniziativa prevede ulteriori nuovi impegni di limitazione di utilizzo della plastica e difesa dell’ambiente», sottolinea la sindaca. Il prossimo 8 marzo è prevista la cerimonia di consegna del premio e di celebrazione dell’impegno per l’ambiente delle amministrazioni locali.

© Riproduzione riservata