Nel comune di Castelsardo è partita la distribuzione dei nuovi contenitori dei rifiuti per la raccolta porta a porta per tutte le utenze, domestiche e non, compresi gli esercizi commerciali, che verrà effettuata a domicilio da operatori Econova muniti di apposito tesserino di riconoscimento. I nuovi contenitori sono dotati di un sistema che consente di rilevare in modo automatico il numero degli svuotamenti ed identificare l’utente. Questo in futuro permetterà l’applicazione della tariffa puntuale che sarà parametrata sulla quantità di rifiuti effettivamente prodotti.

Dal primo ottobre 2023 non verranno ritirati i rifiuti esposti nei vecchi box e in caso di assenza dell’utente nel giorno della distribuzione, sarà lasciato apposito avviso per concordare le modalità di ritiro.

I nuovi servizi del rinnovato appalto della raccolta rifiuti urbani prevedono che durante tutto l’anno non solo in estate, anche nelle giornate domenicali e festive, l’attivazione del servizio di spazzamento meccanizzato e manuale, nelle zone di maggior afflusso e nelle vie e piazze principali, oltre alla verifica e svuotamento dei cestini stradali.

