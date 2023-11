Accordo scritto tra Comune di Castelsardo e l’Agenzia regionale Forestas per il Piano straordinario triennale di assunzioni di personale. Il numero di assunzioni presso ogni Ente comunale è stato individuato in base ad una formula matematica uguale per tutti, in virtù della quale a Castelsardo è prevista una nuova figura.

L’Agenzia Forestas ha pubblicato il Piano straordinario triennale di assunzioni richiedendo a tutti i Comuni, per far partire la procedura, la sottoscrizione da parte del sindaco di un apposito accordo, che è stato approvato in seduta di giunta comunale. Il meccanismo delle assunzioni avverrà nel rispetto della “Legge Forestale della Sardegna”, al fine di consentire il reintegro delle unità di personale cessate dal 2010 ad oggi.

Nel bando che pubblicherà l’Aspal a breve, verranno anche individuate le mansioni richieste per ciascun cantiere. Il punteggio finale, fermi tutti gli altri requisiti, sarà attribuito in base a tre criteri: Isee, età anagrafica e prove di idoneità professionale e attitudinale.

