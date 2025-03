Nuovo volto al porto turistico di Castelsardo dove, a seguito dei lavori di fresatura e di rifacimento del fondo in calcestruzzo delle parti maggiormente ammalorate, sono iniziati i lavori di bitumazione. La nuova pavimentazione in asfalto non solo garantirà una maggiore sicurezza e funzionalità, ma contribuirà anche a dare un bel colpo d'occhio allo scalo turistico, rendendolo un luogo ancora più accogliente per residenti e turisti.

Si procede con il rifacimento della pavimentazione industriale in calcestruzzo della strada interna al porto, che si sviluppa, a partire dalla banchina di levante, lungo tutte le strutture dei servizi connessi al porto. La carreggiata presenta, in alcuni punti, evidenti dissesti e cedimenti locali. È prevista la manutenzione straordinaria tramite bitumatura di tutta la superficie, prima dell’apposizione della relativa segnaletica orizzontale. Anche l’impianto di illuminazione, ora composto da pali in vetroresina e doppia armatura stradale, non solo non rispetta le attuali misure normative contro l’inquinamento luminoso ma, molte parti, risultano non funzionanti.

Si prevede la sostituzione delle armature ormai obsolete con nuovi corpi illuminanti a led, tali da rispettare gli attuali requisiti normativi sull’inquinamento luminoso ed in grado di illuminare a 360°. Verranno sostituite ben 35 armature stradali, mantenendo i pali tronco-conici in vetroresina esistenti che verranno comunque riverniciati. L’alimentazione elettrica dei corpi illuminanti sarà garantita mediante la posa di nuovi cavi elettrici.

