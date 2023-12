Mantiene ancora l’autonomia scolastica il comune di Castelsardo. Un risultato di squadra, che va avanti da anni compiuto da tutte le amministrazioni che si sono succedute, insieme al al sindaco ed al vice-sindaco di Nulvi, Antonello Cubaiu ed Elvira Decortes, che hanno contribuito a mantenere lo status.

L’Istituto comprensivo di Osilo verrà accorpato a Castelsardo con la denominazione di “Istituto comprensivo Eleonora d’Arborea Castelsardo-Osilo”. Con la delibera di Giunta del 22 dicembre, la Regione ha approvato il primo via libera alle linee guida predisposte dall'assessorato regionale all'Istruzione, chiamato a costruire la nuova mappa sulla base delle indicazioni del Ministero, che a partire dal prossimo anno scolastico ha disposto il taglio di 700 autonomie in tutta Italia entro due anni, 42 in meno in Sardegna, con la prospettiva di perderne altre 8 nell'arco di due anni.

Con la nuova riorganizzazione della rete scolastica regionale si è proceduto di conseguenza ad unire l’Istituto comprensivo di Osilo a quello di Castelsardo che quindi unirà sotto un unico Istituto i Comuni di Sedini, Tergu, Nulvi ed Osilo. La delibera entro la fine del mese sarà esaminata dalla commissione Cultura e poi tornerà in giunta per l'approvazione definitiva.Caste

