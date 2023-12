Buone notizie per il ponte pedonale del porto di Castelsardo: la Regione Sardegna ha approvato il progetto esecutivo per il rifacimento.

Intanto sono già partiti, il 29 dicembre, gli inviti alle ditte interessate a

presentare le offerte.

Il progetto, recentemente approvato, redatto dall’ingegnere Paolo Rossati, prevede una spesa di 330mila euro, a base d'asta, per la realizzazione di un ponte totalmente nuovo che sostituirà quello attuale.

Una volta aggiudicati i lavori la ditta avrà 160 giorni di tempo per la realizzazione dell'intera opera.

«Grazie alla collaborazione sinergica fra gli uffici comunali, regionali e con il professionista che ha progettato l'opera, si potrà finalmente dare il via ad una struttura di grande importanza per la gestione del nostro porto turistico», sottolinea il sindaco Antonio Maria Capula.

