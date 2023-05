Il comune di Castelsardo ha attivato un nuovo servizio per l’ambiente e l’accoglienza turistica: è stata, infatti, installata un’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici ad accesso pubblico nel lungomare Zirulia, nei pressi di piazza del Novecentenario.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla firma di un protocollo d’intesa tra il comune, la Regione Sardegna ed Enel X Way.

«Sempre più una Città con una maggiore attenzione all'ambiente e all'impiego delle energie rinnovabili - si legge in una nota del comune -. Castelsardo, grazie anche a contributi regionali e ministeriali, ha visto rinnovare la maggior parte dell’impianto di illuminazione pubblica, con la sostituzione di armature al Ssodio A.P. con altre dotate di tipologia led, installare pannelli fotovoltaici alla scuola di Lu Bagnu e riattivare quello della scuola di Castelsardo in disuso dal 2016 e iniziare il processo di sostituzione del parco auto comunale con auto elettriche».

Le altre stazioni che a breve verranno completate ed attivate, per un totale di sei colonnine e dodici punti di ricarica con potenza fino a 22 chilowatt, saranno posizionate in via Sedini (Posteggio fronte campo sportivo) ed in Corso Italia a Lu Bagnu (posteggio fronte Bar Papillon e posteggio fronte Istituto Suore Del Getzemani).

