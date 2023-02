Nuove pensiline dotate di illuminazione a led e prese usb alimentate da pannelli fotovoltaici nella nuova fermata dei bus di piazza Nuova a Castelsardo.

Dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, sono state posizionate in questi giorni due pensiline per l’attesa degli autobus del circuito cittadino, di linea o turistici. Con un design essenziale ma accattivante, sono composte da montanti in tubolare a sezione circolare di acciaio, e vetri di protezione, con spazi dedicati per passeggini e carrozzine per disabili.

La copertura è sorretta da una struttura in acciaio inox che ingloba una illuminazione a led, e sono in fase di installazione diverse prese usb, con cui si potranno ricaricare nell’attesa, telefoni, computer o piccoli elettrodomestici come uno scalda-biberon.

L’alimentazione è fornita tramite pannelli fotovoltaici, con batterie di accumulo, studiati per garantire la durata dell’illuminazione per 4/5 giorni in caso di maltempo con un funzionamento di 10 ore al giorno. Altre ne verranno posizionate in altre zone della città.

La piazza Nuova, con l’apertura tutto l’anno dell’ufficio turistico, la realizzazione della fermata per gli autobus turistici, cittadini e di linea, con l’installazione della rete WI-Fi gratuita, con il posizionamento di un defibrillatore semiautomatico (Dae), ad uso pubblico e i posteggi interrati che saranno operativi prima della stagione estiva, diventa così sempre di più un vero punto centrale di incontro e accoglienza.

