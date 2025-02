La Asl di Sassari ha organizzato per oggi, giovedì 6 febbraio, le operazioni di trasloco del poliambulatorio di Castelsardo: l’attività sanitaria riprenderà regolarmente lunedì 10 febbraio, nei nuovi locali allestiti al porto turistico.

I lavori comporteranno la chiusura al pubblico degli uffici amministrativi di "Scelta e revoca del medico”, della Cassa ticket e dell’Urp, nelle giornate di giovedì 6 e venerdì 7 febbraio. In questi stessi giorni, non sono, invece, previste attività di specialistica ambulatoriale.

Gli utenti potranno comunque rivolgersi agli uffici del territorio: Sassari-uffici Cassa ticket-Poliambulatorio di via Tempio, dalle ore 8 alle 13. Il pomeriggio del 6 febbraio, dalle ore 14 alle ore 16.30. In quello di via Giagu dalle ore 8 alle 13 e sempre domani dalle 14 alle 16.30. A Sorso Ufficio Scelta e revoca del medico - Poliambulatorio di via Dessì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.30. A Porto Torres - ufficio Scelta e revoca del medico e Cassa ticket- Poliambulatorio dalle 8 alle 12.30.

Infine a Perfugas - ufficio scelta e revoca del medico – Poliambulatorio dalle 8.30 alle 12.30.

© Riproduzione riservata