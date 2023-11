Cento anni, un secolo, un percorso di vita attraversato dalla Seconda guerra mondiale, da eventi storici che hanno segnato la sua esistenza. Maria Manca è la nonnina di Castelsardo che ha spento cento candeline, un giorno di festa trascorso con i parenti e i familiari più stretti.

La visita più gradita è stata quella del sindaco Antonio Capula che ha espresso i migliori auguri a zia Maria da parte di tutta la cittadinanza e dell’amministrazione comunale per il raggiungimento dei suoi splendidi 100 anni.

Nella casa di Maria Manca si respira un’atmosfera gioiosa, una giornata speciale da festeggiare con tutti coloro che in questi anni hanno condiviso momenti di dolore e di spensieratezza. Con il suo carattere allegro e un sorriso che non fa mancare a nessuno, ha sorpreso tutti per i suoi racconti espressi con lucidità ai suoi tanti conoscenti.

Gli auguri sono giunti da tutta la città di Castelsardo, una grande torta decorata da rose le è stata consegnata a domicilio, un regalo insieme a tanti altri doni che i familiari le hanno voluto riservare.

