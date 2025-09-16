A Castelsardo arriva un nuovo medico di medicina generale che prenderà servizio il prossimo lunedì; nel frattempo, per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria, la Asl di Sassari attiva l’Ambulatorio straordinario di comunità territoriale.

In seguito al pensionamento della dottoressa Rosa Maria Pellegrino, il medico Jascha Bruni prenderà servizio con incarico provvisorio, dal 22 settembre nei locali della Guardia Turistica, in via Porto Turistico. Il servizio di assistenza verrà aperto agli utenti il lunedì e il giovedì dalle ore15.30 alle 18.30; martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30. Essendo un incarico provvisorio, l’assegnazione dei pazienti della dottoressa Pellegrino al nuovo medico avverrà automaticamente. Contestualmente, per far fronte alle esigenze della popolazione, da domani, mercoledì 17 settembre, verrà attivato l’Ascot per garantire l’assistenza medica a coloro che non hanno medico, sempre in via Porto Turistico 78, il lunedì dalle 9.30 alle 14.30, il mercoledì e venerdì dalle ore 14 alle 19.

L’ambulatorio Ascot rimarrà attivo anche dopo la presa di servizio del medico Bruni e, a partire dal 23 settembre, accoglierà i pazienti del medico Daniele Capula, che cesserà l’incarico nella stessa data. La Asl di Sassari si sta attivando per individuare un secondo medico che lo possa sostituire.

