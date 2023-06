Realizzata 20 anni fa non era mai stata aperta al pubblico. L’ampia area parcheggi interrata, situata nella piazza Nuova di Castelsardo, sarà finalmente accessibile. Ottanta posti auto coperti accessibili con ticket a pagamento, nel cuore del borgo turistico, saranno a disposizione della comunità. I motivi ostativi che hanno impedito l’apertura dell’area al pubblico sono riconducibili alle questioni burocratiche, di messa a norma e per infiltrazioni di acque reflue.

Situato nella parte sottostante la piazza, dove al di sopra vi è un’ampia area pedonale, comprende gli stalli di nuova realizzazione per la fermata degli autobus di linea, turistici e del servizio pubblico urbano. L’interrato è collegato internamente alla piazza, tramite due passaggi che sbucano ai lati esterni della stessa.

«Questo risultato straordinario è stato possibile grazie alla determinazione dell’Amministrazione e degli uffici comunali, insieme alla tenacia del gestore della sosta qui in Città (Abaco Spa di Padova) – ha dichiarato il sindaco di Castelsardo, Antonio Maria Capula – solo grazie ad una forte sinergia nel coordinare le attività tecnico-normative, siamo arrivati alla messa in sicurezza dell’opera, secondo la normativa vigente, e alla conseguente apertura dell’impianto, che si trova in una zona centralissima e comoda per tutti».

