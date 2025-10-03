Si terranno domani, sabato 4 ottobre alle 16, i funerali di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni uccisa nella tenuta di Conca Entosa a Palau, dall'imprenditore reo confesso di Arzachena, Emanuele Ragnedda.

Le esequie verranno celebrate a Castelsardo, dove risiedeva la donna con i suoi familiari, presso la cattedrale di Sant'Antonio Abate, da don Pietro Denicu, il parroco che ha promosso la fiaccolata in ricordo di Cinzia Pinna che ha coinvolto l'intera comunità.

L'esito degli esami autoptici effettuati dal medico di Medicina Legale, Salvatore Lorenzoni, hanno confermato che la donna è stata uccisa da uno dei tre proiettili esplosi dalla pistola di Ragnedda. Fatale il colpo che l'ha raggiunta allo zigomo.

Don Denicu in occasione della fiaccolata, la sera del 25 settembre, aveva pronunciato le parole di condanna alla violenza in ogni sua forma per affermare «il valore della vita di ogni uomo e di ogni donna». Alla fiaccolata avevano partecipato anche il padre e la sorella di Cinzia Pinna, Renato e Carlotta.

