Il Comune di Castelsardo punta sul decoro nelle aree cittadine e lungo il litorale. L’amministrazione comunale ha provveduto a posizionare i primi nuovi cestini per la raccolta delle deiezioni canine, completi di dispenser per la distribuzione gratuita dei sacchetti.

I primi cestini sono stati installati in alcune delle aree più frequentate dai cittadini per le passeggiate con il cane, tra cui via Città Regie, lungomare Zirolia, l’ingresso della posta ciclopedonale e Manganella. Sono dotati di dispenser per la distribuzione dei sacchetti per la raccolta degli escrementi, e in caso di esaurimento scorta resta sempre attivo il numero verde 800.592890 (gratuito anche da cellulare) ed un numero di cellulare, attivo anche tramite l’app. WhatsApp: 340.6223430 (dal lunedì al sabato 8.30-12.30), per segnalare la necessità di fornitura.

L’iniziativa è volta anche a sensibilizzare i proprietari dei cani sul corretto conferimento delle deiezioni dei loro amici a quattro a zampe. «Raccogliere le deiezioni del proprio cane è un dovere civico e un segno di rispetto per l'ambiente e per gli altri cittadini», ribadisce l’amministrazione.

