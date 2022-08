Danni per il maltempo a Castelsardo. Come comunicato da Abbanoa, in seguito agli eventi temporaleschi dei giorni scorsi, sabbie e detriti hanno ostruito la condotta sottomarina di scarico a mare dell’impianto di pre trattamento fognario della località “La Vignaccia”, che è anche un frequentato litorale.

Di conseguenza l'Arpas (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna) ha comunicato analisi delle acque al di fuori della norma consentita. Oggi quindi inevitabile l'ordinanza di divieto di balneazione nel tratto di costa "La Vignaccia" da parte del Sindaco di Castelsardo Antonio Capula. Nel frattempo è stata predisposta da parte di Abbanoa la logistica necessaria per consentire l’intervento di disostruzione. Saranno utilizzati sommozzatori abilitati, mezzi navali e personale specializzato. I lavori si svolgeranno appena miglioreranno le condizioni meteorologiche.



