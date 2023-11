Ha conseguito una laurea triennale in Scienze del Turismo Culturale con 110 e lode, poi l’esperienza nel settore alberghiero e della ristorazione e l’approdo in Poste Italiane, dapprima in qualità di portalettere e attualmente operatore di sportello presso l’ufficio postale di Castelsardo. Questa è Daniela Sini, 28 anni, di Castelsardo, una delle 106 nuove risorse assunte da Poste Italiane nella Sardegna Settentrionale a partire dal 2022.

«Il mio percorso lavorativo – racconta Daniela - si è concentrato inizialmente sul turismo: ho intrapreso le prime esperienze stagionali nel settore della ristorazione e nel settore alberghiero presso un’importante catena alberghiera. Sentivo però di aver bisogno nuovi stimoli e soprattutto di un lavoro più stabile che mi permettesse soprattutto di programmare il futuro con una certa tranquillità. Ho pensato che Poste Italiane potesse essere l’azienda giusta e tra maggio e giugno del 2022 ho inoltrato la mia candidatura sul sito posteitaliane.it, prima come portalettere e poi come operatore di sportello. Nel giro di qualche mese vengo contattata via mail per i test e mi viene proposto un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di due mesi e mezzo, per il primo ruolo e, con una nuova mail, vengo convocata per lo svolgimento dei test per il secondo ruolo. Anche in questo caso risulto idonea e mi viene proposto un contratto di lavoro a tempo indeterminato con inizio il primo febbraio 2023».

«Al mio ingresso in azienda – prosegue Daniela – francamente ero un po’ agitata tuttavia trovando tanta disponibilità e colleghi che sin dal primo momento mi hanno sostenuta e aiutata mi sono sentita subito accolta come una componete di una grande famiglia. Le cose più importanti nel mio lavoro sono la solarità, l’empatia e la pazienza, oltre che avere capacità relazionali e comunicative per individuare e comprendere i bisogni dei clienti. A chi volesse proporre la propria candidatura in azienda suggerirei assolutamente di farlo e soprattutto di crederci. Io ero piuttosto scettica, poco fiduciosa e mai avrei pensato che potessi essere presa in considerazione e ottenere quel posto di lavoro così ambito da tutti. Invece è andata come speravo, anche se talvolta ancora mi chiedo come sia stato possibile in così poco tempo raggiungere quello che sembrava solo una speranza. Ad oggi - conclude Daniela - mi ritengo molto fortunata e penso davvero di aver trovato l’azienda della mia vita».

