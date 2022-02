A Castelsardo dal primo marzo entrerà in vigore il nuovo Piano della sosta, realizzato per offrire maggiori servizi a turisti e residenti.

Tre le principali novità: in piazza Nuova verrà aperto (tutto l'anno) il nuovo ufficio turistico, punto di riferimento per l'utenza, per attività legate alla sosta e per tutto ciò che riguarda le informazioni turistiche. La seconda novità interessa le aree parcheggi Sa ferula, piazzale e via Genova e piazzale e Via Torino, che per tutto il periodo estivo diventeranno a pagamento. La terza invece riguarda il regolamento per il recupero della tariffa evasa: non sarà più possibile pagare la somma in contanti agli ausiliari, ma sarà necessario recarsi all'ufficio turistico o effettuare l'operazione online.

Le tariffe rimarranno invariate e per i residenti saranno mantenute le agevolazioni già in vigore. Ma dall'Amministrazione comunale di Castelsardo arriva un altro importante annuncio: a breve sarà aperto ad uso pubblico il parcheggio interrato presente in Via Colombo. Disponibili 80 posti auto, per residenti e visitatori.

"A 15 anni dalla realizzazione, siamo prossimi ad aprire questi posteggi interrati - sottolinea il sindaco Antonio Capula -. Sino ad ora non sono mai utilizzati. L’obiettivo è quello di andare incontro alle esigenze della cittadinanza locale e dei turisti, che soffrono da anni della mancanza di posti auto in centro".

Torna sul Piano di sosta il vice sindaco Roberto Fiori: "Un netto passo avanti - afferma -. Inoltre, tenendo i prezzi invariati e le agevolazioni già in vigore, miglioreremo di gran lunga il servizio".

